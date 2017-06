La telenovela è finita: Rick Karsorp è un nuovo giocatore della Roma. Il centrocampista arriva in giallorosso dal Feyenoord dopo unna lunga trattativa, nella quale si era inserita anche l'Inter. Tutti gli indizi, però, portavano il classe '95 a nella capitale, compreso un post sui social della fidanzata, con tanto di descrizione italiana. Poi, l'accordo e la firma. Ufficialità arrivata tramite il sito ufficiale della Roma. Questo il contenuto del comunicato: "L’AS Roma è lieta di annunciare di aver sottoscritto con il Feyenoord il contratto per l’acquisizione a titolo definitivo di Rick Karsdorp, a fronte di un corrispettivo fisso di 14 milioni, e variabile, fino a un massimo di 5 milioni di euro. Il calciatore classe ‘95 ha firmato un contratto che lo legherà al club giallorosso fino al 2022".

Le parole di Karsdorp sono un misto di eccitazione ed emozione. "Arrivare alla Roma, per me, è un grande passo. C'è tanta voglia da parte mia di giocare e realizzare i miei sogni. Ho tante qualità, spero di dimostrarle qui e di migliorare". All'ex Feyenoord fa eco Monchi: "Karsdorp ha già messo in luce le sue caratteristiche. Siamo contenti di lui, il suo stile di gioco si sposerà perfettamente con quello di Di Francesco".