Dopo le tante voci di mercato che hanno coinvolto laci ha pensato il presidente, in visita nella capitale, a sciogliere i dubbi sul futuro di, i due pezzi pregiati della rosa giallorossa. Tante le indiscrezioni che davano il belga vicino all’e il greco come possibile sostituto di(qualora lo juventino lasciasse) sulle quali il presidente ha voluto chiarire: “non si muove e ancheresta, connon abbiamo ancora deciso cosa fare".Atterrato a Ciampino poco dopo le 13 il presidente Pallotta non si è tirato indietro di fronte alle tante domande dei cronisti rispondendo anche a quelle più scottanti. Prima tra tutte quella riguardante il futuro dell’ormai ex capitano della: “Il ruolo diè una cosa fra me e lui, ci sentiamo spesso. Ancora non abbiamo deciso nulla”. Nonostante questo è previsto un incontro traproprio in queste ore ache potrebbe portare alla nomina della bandiera romanista a dirigente societario. Oltre alla ferma decisione di non cedere, con cui si sta discutendo l’allungamento di contratto, eha parlato anche di mercato in entrata senza scoprire troppo le carte societarie: “Sul mercato abbiamo un piano, stiamo analizzando i giocatori da una lista che abbiamo stilato.è esattamente quello che cercavo ed è il migliore del mondo. Abbiamo in mente un paio di giocatori. La ragione per la quale qualcuno è stato venduto è il fair play finanziario e facciamo valutazioni rispetto alle potenzialità in futuro. Abbiamo in testa giocatori che sono e saranno migliori nel futuro”.