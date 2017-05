Napoli-Mertens: c'è l'accordo, rinnovo fino al 2020

Manca solo l'ufficialità ma è ormai fatta per il rinnovo di Dries Mertens con il Napoli. L'attaccante belga avrebbe trovato un accordo per il rinnovo del suo contratto con il club partenopeo fino al 2020. Nell'intesa sarebbe però stata inserita una clausola di rescissione di 28 milioni di euro a partire dal 2018. Il giocatore, dunque, resterà sicuramente almeno per un altro anno al servizio di Sarri.

Mertens sta vivendo fin qui la migliore stagione della sua carriera con 31 gol segnati tra tutte le competizioni (25 in campionato). Il suo ingaggio sarà ritoccato a circa 4 milioni di euro con un progressivo aumento più eventuali bonus legati alle prestazioni e ai risultati della squadra. Il futuro dell'attaccante sembra legato a doppio filo con quello del tecnico. Sarri, infatti, potrebbe lasciare Napoli nell'estate del 2018 in caso di pagamento da parte di un'altra società della sua clausola di 8 milioni.