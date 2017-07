Napoli, il Torino beffa gli azzurri per Berenguer

Sembrava già tutto pronto per portare l'attaccante dell'Osasuna, Alejandro Berenguer, al Napoli. All'utimo però è subentrato il Torino con un'offerta che il club spagnolo non ha potuto rifutare. Lo ha spiegato Braulio Vazquez, direttore sportivo dell'Osasuna: "Abbiamo cercato il meglio per il club e accettato la migliore offerta". L'offerta, per l'appunto, prevede 5,5 milioni di euro più uno di bonus legato ai risultati raggiunti dal Torino nella stagione 2017/18. In più, in caso di futura cessione del calciatore, il Toro dovrà corrispondere all'Osasuna 1,5 milioni di euro. Come ha spiegato il club navarro, la trattativa è stata possibile grazie al rifiuto da parte del giocatore della percentuale del 15% che gli sarebbe spettata sul trasferimento.

Alla corte di Mihajlovic il giocatore sarebbe schierato esterno alto nel tridente d'attacco, è in grado di giocare sia a destra che a sinistra. Non è un grande finalizzatore, ma la sua capacità di movimento e le sue doti tecniche garantirebbero la giusta dose di assist a Belotti. Dopo il ritorno nella capitale di Iturbe è il giocatore perfetto per completare l'attacco torinese che ora si trova una rosa solida e pronta a una stagione di conferme dopo l'ottima annata appena finita. Per quanto riguarda il Napoli non è chiaro se sia pronto un altro nome su cui lanciarsi, quello che è certo è che a Giuntoli piace Federico Chiesa ma sembra difficile che la Fiorentina possa lasciare partire il suo gioiellino.