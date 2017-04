"Il rinnovo di Insigne? Quando si parla di contratti importanti, le trattative sono sempre lunghe e burrascose, ma la cosa importante è che alla fine è stata fatta la cosa più giusta per Insigne e per il Napoli. Parliamo di un calciatore che ha scelto Napoli non per i soldi ma per il cuore". Sono le parole di Fabio Andreotti, intervenuto nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" su Radio Crc.



"Lorenzo avrebbe potuto guadagnare anche più soldi altrove - aggiunge Andreotti - ma la sua scelta è sempre stata la maglia azzurra e va anche dato atto ache ha sempre voluto farlo diventare ile siamo sulla strada giusta. L'elemento più importante della trattativa col Napoli è stata la continuità di. Eravamo convinti del valore del calciatore, ma è stata determinante la materia prima. Lorenzo è l'emblema di un ragazzo che nasce in una famiglia umile ma raggiunge vette importanti, per cui può essere un esempio per tutti. Questo rinnovo,se l'è guadagnato sul campo".