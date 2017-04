Milan: via De Sciglio, torna Darmian?

Matteo Darmian potrebbe tornare al Milan. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili rossonere, il terzino azzurro è sbocciato al Torino ed è approdato poi al Manchester United dove ha trovato poco spazio. Il 27enne originario di Legnano sarebbe il nome caldo delle ultime ore per sostituire Mattia De Sciglio, contestato dal pubblico amico al termine del match perso in casa con l'Empoli e ormai con le valigie in mano.

Il nuovo direttore sportivo del club di via Aldo Rossi, Massimiliano Mirabelli incontrerà l'agente di De Sciglio (Giovanni Branchini) nei prossimi giorni ma difficilmente arriverà il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2018. Da tempo la Juventus ha messo gli occhi sul giocatore ma le ultime voci di mercato parlano dell'interesse sempre crescente del Napoli in caso di addio di Ghoulam. Il Milan va a caccia di un sostituto. Con Kolasinac vicino all'Arsenal e Mendy blindato dal Monaco, Darmian sembra la pista più percorribile. Il terzino vuole più spazio per guadagnarsi una maglia azzurra in vista dei Mondiali in Russia del 2018.