Milan scatenato, Morata si allontana: tutto su Belotti

Il nuovo Milan cinese fa sul serio e, dopo aver chiuso le trattative per Kessié e Musacchio, è pronto ad annunciare Ricardo Rodriguez e a piazzare a centrocampo il colpo Biglia. Ma in casa rossonera l'ad Fassone e il ds Mirabelli sono a lavoro anche sull'attacco. Negli ultimi giorni il nome in cima alla lista dei desideri era quello di Alvaro Morata. La dirigenza si è mossa in prima persona andando a Cardiff per seguire la finale di Champions e allacciare i primi rapporti con il Real Madrid.

Sul giocatore sembra essere in pole position il Manchester United di Mourinho, disposto a spendere circa 60 milioni di euro cash avvicinandosi alla richiesta di 90 fatta dai Blancos. Il Milan non può arrivare a quelle cifre e così ecco che si materializza l'ipotesi Andrea Belotti che, nonostante una clausola rescissoria da 100 milioni di euro valida solo per l'estero, potrebbe dire addio al Torino per una cifra minore magari grazie all'inserimento nella trattativa di alcune contropartite tecniche. Sinisa Mihajlovic sarebbe, infatti, ben felice di riabbracciare due giocatori come Kucka e Niang già allenati al Milan mentre il Gallo Belotti, da sempre tifosissimo rossonero, gradirebbe molto la destinazione. Le alternative, seppure in secondo piano, sono Aubameyang del Borussia Dortmund e Kalinic della Fiorentina.