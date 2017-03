Milan avvisato: Suso nel mirino di Juve e Atletico Madrid

Il Milan è attualmente un club che vive un periodo di transizione. Il presente parla di una squadra che lotta con le unghie e con i denti per rimanere aggrappata alla zona Europa League ma il futuro è nebuloso e privo di sicurezze con il famigerato closing che continua ad essere posticipato. E così a marzo arrivano puntuali le prime voci di mercato che non possono certo far ben sperare i tifosi rossoneri. La principale novità riguarda l'interesse dimostrato da alcuni top club europei per Suso, giocatore simbolo (insieme a Donnarumma) del Milan di Montella.

Lo spagnolo è infatti finito nel mirino di squadre come l'Atletico Madrid e il Tottenham mentre in Italia piace sempre di più alla Juventus. Nel 4-2-3-1 di Allegri potrebbe ricoprire il ruolo di esterno alto a servizio di Higuain. Ha un contratto in scadenza nel giugno del 2019 e la sua volontà, più volte manifestata, è quella di restare in rossonero. Il caos societario, però, ha ritardato la firma sul prolungamento fino al 2021 già concordato con l'attuale amministratore delegato Adriano Galliani. Bianconeri e Colchoneros restano alla finestra mentre gli Spurs, attualmente, sembrano essere più defilati.