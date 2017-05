Il Milan ha scelto il regista per la prossima stagione, il giocatore cui affidare le chiavi del centrocampo: Lucas Biglia. L'argentino, classe 1986, è in scadenza di contratto nel 2018 con la Lazio e non sembra intenzionato a rinnovare, anzi, avrebbe già un accordo coi rossoneri. "Non so se resto. Non ho fretta, del rinnovo ne riparleremo a stagione finita...", avrebbe detto ad alcuni tifosi fuori dal centro sportivo di Formello.

Biglia in passato è stato seguito da Juventus e Inter ma ora è il Milan a corteggiarlo con insistenza: Fassone e Mirabelli hanno messo sul piatto un triennale da 3 milioni di euro a stagione contro un quadriennale da 2,5 milioni più bonus offerti dalla Lazio. La proposta è sostanzialmente pari e quindi non sarebbe una questione economica: il centrocampista argentino ha voglia di cambiare aria e fare una nuova avventura e le ambizioni del Milan cinese sembrano perfette per lui. Ovvio che poi bisognerà trovare un accordo con la Lazio: Lotito ha rifiutato 40 milioni per cedere Biglia e Keita assieme, quindi ne serviranno almeno 20 per strappare il regista ai capitolini.