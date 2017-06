"Se me ne andrò sarà senza alcuno scontro, senza alcun problema. Al contrario di quello che si dice in giro...". Parole che suonano come un addio alla Juventus quelle rilasciate da Dani Alves alla trasmissione brasiliana 'Conversa com Bial' di 'Rede Globo'. Il terzino verdeoro con ogni probabilità non giocherà a Torino nella prossima stagione ma, contrariamente a quanto riportato dai media negli ultimi giorni, non ci sarebbe stato alcuno screzio con il mondo bianconero: "Non so ancora cosa stia succedendo. Ho lasciato tutto il lavoro ai miei agenti, hanno detto che parleranno con me quando avranno ottenuto una risoluzione".





Constatato il suo ormai imminente addio allaaver già scelto la sua prossima destinazione, il Manchester City: "Beh, tutti conoscono la mia ammirazione per Pep". Il terzino si conferma ancora una volta uno dei personaggi più insoliti di questo sport definendo il calcio come un "hobby", mentre la sua vera parrione "è la musica".