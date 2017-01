Bye bye Juventus: Witsel vola in Cina al Tianjin di Cannavaro

Axel Witsel si unisce alla schiera di giocatori approdati in Cina e accetta l'offerta monstre del Tianjin di Fabio Cannavaro. La Juventus deve così dire addio al centrocampista belga dello Zenit San Pietroburgo, vicinissimo già nella scora estate. Il giocatore ha detto sì all'offerta monstre del club cinese di 18 milioni più bonus a stagione che fanno quasi 80 in quattro anni di contratto. E' lo stesso Witsel, in un'intervista a Tuttosport a rivelare: "E' stata una scelta molto difficile perché da una parte c'era una grandissima squadra e un top club come la Juve ma dall'altra un'offerta irrinunciabile. Magari in futuro".

La Juventus era pronta a offrire 6 milioni per strappare il centrocampista in scadenza a giugno allo Zenit ma il club allenato da Cannavaro è arrivato a sborsarne 20. "I dirigenti bianconeri si sono sempre comportati da signori con me e non posso che essere grato a loro. Sarò tifoso della Juventus e mi auguro che la Juve possa trionfare in Champions. E chissà, magari in futuro succederà che finalmente le nostre strade si incontreranno". Sfumato l'affare Witsel il nuovo nome nel mirino dei bianconeri è quello di Luiz Gustavo, 29enne centrocampista brasiliano del Wolfsburg.