Inter: Rudiger in arrivo, c'è l'accordo con la Roma

Nel giorno in cui Luciano Spalletti sarà ufficialmente presentato alla Pinetina come nuovo tecnico, l'Inter piazza il primo colpo del mercato estivo: Antonio Rudiger. Il difensore tedesco è un pupillo dell'allenatore toscano e il club nerazzurro ha trovato una base d'accordo con la Roma che, nella giornata di ieri, ha annunciato l'acquisto di Hector Moreno, centrale messicano in arrivo dal Psv.

L'Inter offriva 25 milioni mentre la Roma ne chiedeva 35. Alla fine l'intesa è stata trovata a metà strada. La società milanese dovrà attendere fino a luglio per annunciare i colpi di mercato in quanto entro il 30 giugno dovrà raggiungere il pareggio di bilancio. Nelle prossime settimane i diregenti interisti saranno impegnati sul fronte cessioni con Ivan Perisic primo nome sulla lista dei partenti, direzione Manchester United.