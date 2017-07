Inter: Perisic verso lo United, Keita il sostituto

In casa Inter prosegue la telenovela legata al futuro di Ivan Perisic. Il croato, dopo aver saltato l'amichevole con il Norimberga per un problema ai denti, vuole a tutti i costi approdare in Premier League al Manchester United. La vicenda di mercato potrebbe concludersi entro martedì, giorno in cui la squadra volerà in Cina per la tournée estiva. Sull'aereo non dovrebbe trovar posto Perisic, sempre più vicino alla cessione. Nella serata di domenica, Espn aveva rilanciato la notizia di un accordo trovato tra Inter e Red Devils sulla base di 46 milioni. L'emittente, poche ore dopo, ha però smentito parlando di "Fake".

Nonostante questo giallo, la trattativa dovrebbe concludersi regolarmente. Ad avvalorare la tesi di un'imminente cessione è l'interesse del club nerazzurro su un altro esterno d'attacco come Keita Balde della Lazio. Il giocatore ha saltato l'amichevole vinta 9-1 dai biancocelesti contro una rappresentativa di Cadore ad Auronzo e ha lasciato il ritiro ufficialmente per un problema fisico. La società capitolina gli ha anche accordato un permesso per andare a Milano a raggiungere la fidanza ma il blitz nella città meneghina potrebbe rappresentare anche un'ottima occasione per incontrare la dirigenza interista e trovare un accordo. L'offerta nerazzurra si aggira intorno ai 3 milioni di ingaggio per il giocatore e 22 alla Lazio.