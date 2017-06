Juve: anche Bernardeschi nei piani dei bianconeri

Non c'è solo Douglas Costa nella lista dei desideri della Juventus; Marotta continua a sondare anche altri giocatori, tra cui Federico Bernardeschi. L'esterno viola è corteggiato dal Chelsea di Conte e dall'Inter, che ha già presentato un'offerta, respinta al mittente dalla dirigenza toscana. Per strapparlo alla concorrenza, la Juventus dovrà mettere sul piatto almeno 40 milioni, che è la cifra minima fissata dal presidente Della Valle.

Se non dovesse andare in porto l'affare, i dirigenti Juventini punterebbero ad altri due nomi: Di Maria, anche se questa pista è molto improbabile visto la richiesta economica fatta dal PSG, e Keita. Per il giocatore della Lazio, Marotta Paratici si sono mossi con grande anticipo, trovando l'accordo con il giocatore in scadenza di contratto nel 2018. L'ostacolo principale è il presidente Lotito, che ha promesso il giovane talento al Milan, in un affare che porterebbe a Milano anche Lucas Biglia, per una cifra vicina ai 30 milioni più bonus.