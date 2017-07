Borja Valero saluta la Fiorentina. Il centrocampista spagnolo, nonostante manchi ancora l'ufficialità, sarà un nuovo giocatore dell'Inter. Dopo un tira e molla durato un paio di settimane, dunque, Luciano Spalletti potrà finalmente abbracciare il suo nuovo regista. Nel pomeriggio di venerdì il giocatore aveva già salutato tutti i tifosi della Fiorentina, che in questi giorni hanno mostrato grande vicinanza allo spagnolo, con un posto sul proprio profilo Twitter: "Ci tengo a ringraziare la famiglia Della Valle e tutta la Fiorentina per aver reso più semplice la conclusione di quest'ultima fase complessa nella scelta di questa nuova esperienza professionale", le sue parole dopo essere finito al centro di una polemica a distanza con l'ambiente viola.

Successivamente è arrivata anche la conferma del presidente esecutivo della Fiorentina, Mario Cognigni, che a precisa domanda ha risposto: "Se Borja Valero è già stato ceduto all'Inter? Sì, sì... ha fatto lui il comunicato, è tutto chiaro", le sue parole uscendo con la macchina dal centro sportivo viola. Poco dopo gli ha fatto eco anche una leggenda della Fiorentina come Giancarlo Antognoni: "Borja Valero è andato all'Inter, ci dispiace ma va bene così. Ha fatto questa scelta". Nelle prossime ore, dunque, il 32enne dovrebbe effettuare le visite mediche con l'Inter prima di unirsi al resto del gruppo già nel ritiro di Brunico agli ordini di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano era stato chiaro in conferenza stampa: "A Roma ho lasciato la Champions per venire qui e adesso i giocatori devono ridarmela, ma servono dei rinforzi". L'ex allenatore giallorosso è stato subito accontentato.