Crotone: Cassano ipotesi percorribile

A quasi un mese di distanza dal miracolo salvezza, maturata ai danni dell'Empoli grazie al successo sulla Lazio allo Scida nell'ultima giornata di Serie A, il Crotone comincia a muovere i primi passi sul mercato. Il tecnico Nicola, dopo aver percorso in bicicletta dalla Calabria a Torino, ha già individuato alcuni obiettivi per la campagna di rafforzamento estiva. E il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Antonio Cassano.

Si tratta di un'operazione difficile ma non impossibile per la dirigenza crotonese. Cassano, svincolato lo scorso 25 gennaio dopo il burrascoso divorzio con la Sampdoria, non disputa una gara ufficiale da oltre un anno: il derby della Lanterna con il Genoa dell'8 maggio 2016. In quell'occasione l'idillio si ruppe e ora il fantasista barese potrebbe ripartire dal Crotone. Due mesi fa Cassano aveva dichiarato di essere pronto a tornare nel grande calcio, magari con la maglia di una tra Udinese, Bologna e Sassuolo. La società del presidente Vrenna sta, nel frattempo, portando a termine altre operazioni. Prima fra tutte quella che riguarda il ritorno in riva allo Ionio di Ante Budimir, eroe della promozione finito quest'anno alla Samp. Tra domanda e offerta ballano 100mila euro per chiudere l'affare.;