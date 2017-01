Roberto Gagliardini è un nuovo giocatore dell'Inter. Dopo aver sostenuto e superato in giornata le visite mediche, il centrocampista dell'Atalanta si trasferisce ufficialmente all'ombra della Madonnina sponda nerazzurra. Il club meneghino verserà nelle casse della squadra bergamasca due milioni subito per il prestito biennale e 20 più eventuali bonus per il riscatto obbligatorio fissato il 30 giugno 2018. Il giocatore ha firmato un contratto che lo legherà all'Inter fino al 2021. "E' un sogno che si avvera, non vedo l'ora di lavorare con Pioli - le sue prime parole -. Spero di dare il contributo per raggiungere obiettivi prestigiosi".

Cambia la forma (prestito con obbligo e non con diritto di riscatto) ma non la sostanza: Gagliardini si trasferisce all'Inter in un'operazione da oltre 25 milioni complessivi. Un investimento importante, dunque, per la società di Suning. L'affare si è sbloccato dopo l'incontro tra Steven Zhang e il presidente atalantino Percassi. Il centrocampista, classe 1994, percepirà un contratto da 1,5 milioni a stagione a salire. Ha esordito con la maglia dell'Atalanta nella stagione 2013-14 in Coppa Italia, poi è stato mandato in prestito a Cesena, Spezia e Vicenza. In questa prima parte di stagione, dopo il suo rientro a Bergamo, ha messo in mostra tutte le sue qualità guadagnandosi anche due convocazioni con la Nazionale maggiore di Ventura.