Atalanta, ufficiale: preso Orsolini dalla Juventus

La Dea vuole continuare a stupire i tifosi anche nella prossima impegnativa stagione, che vedrà la squadra di Gasperini, dopo oltre 25 anni, giocare l’Europa League. Il club di Percassi ha piazzato un colpo notevole nel mercato, acquistando dalla Juventus il giovane attaccante Riccardo Orsolini, che a soli diciannove anni vanta 8 reti in 51 presenze in Serie B con la maglia dell’Ascoli.

L’esterno offensivo, che è stato acquistato dalla Juve a gennaio per 6.5 milioni, è stato ceduto all’Atalanta in prestito per due stagioni. Il d.g Marotta, per far crescere il giocatore in attesa di riportarlo a Torino, ha scelto il club di Bergamo, che negli ultimi anni ha dimostrato di credere molto nei giovani, lanciando sul palcoscenico della Serie A giocatori come Caldara, Spinazzola, Gagliardini e Conti, che nella scorsa stagione hanno tanto impressionato.