Napoli avvisato: il Manchester United vuole Mertens

Rischia di essere un'estate bollente in chiave mercato per il Napoli. Secondo quanto riferito oggi dal tabloid inglese 'Sun', Dries Mertens sarebbe finito nel mirino del Manchester United. José Mourinho ha infatti messo il talento belga in cima alla lista dei desideri per la prossima stagione e il club è pronto ad accontentarlo a suon di milioni. I Red Devils sarebbe pronti a sborsare 5 milioni all'anno di ingaggio per convincere il giocatore a lasciare la squadra di De Laurentiis.

Il Sun, inoltre, fa riferimento ad una presunta clausola rescissoria di 35 milioni che sarebbe stata inserita nel contratto che lega l'attaccante al Napoli fino al 2018. Mertens è stato visionato domenica da un osservatore dei Red Devils nel match vinto 3-1 dalla banda di Sarri all'Olimpico con la Lazio e ora lo Special One è pronto a lanciare l'assalto decisivo. Dopo la dolorosa cessione di Higuain, il Napoli rischia di perdere ancora una volta il suo miglior goleador.