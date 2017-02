Manchester United, retromarcia Rooney: rifiuta la Cina

L'indiscrezione rilanciata questa mattina dal Daily Mirror parlava chiaro: Wayne Rooney sarebbe stato pronto a lasciare il Manchester United per approdare in Cina accettando così un'offerta shock da 46 milioni di euro a stagione. In giornata, però, la pista si è raffreddata tanto che il giocatore avrebbe rifiutato l'ingaggio faraonico per rimanere in Premier League.





A riferirlo è SkySports inglese che aggiunge comevoglia restare inalmeno fino a giugno nonostante il poco apprezzamento da parte del tecnicoche lo usa col contagocce. L'attaccante ha un contratto in scadenza nel giugno 2018 e difficilmente verrà rinnovato. Questa estate, con ogni probabilità, lascerà loma il suo desiderio è quello di chiudere la stagione con la maglia dei Red Devils con buona pace dei cinesi che dovranno attendere.