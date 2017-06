Il futuro di Joe Hart non sarà più al Torino. Dopo una stagione passata tra i pali della squadra granata, il portiere inglese si appresta a tornare seppure solo momentaneamente al Manchester City. Il 30enne estremo difensore britannico non rientra infatti nei piani di Pep Guardiola e si mette sul mercato. In un'intervista rilasciata ai media inglesi, dichiara: "Non penso che alzeranno il prezzo per la mia cessione. Penso ci sia abbastanza rispetto tra di noi. Lavoreremo insieme, non c'è motivo di andare uno contro l'altro. Non c'è animosità: loro stanno andando nella loro direzione e io ho bisogno di andare nella mia"

Il Torino sta pensando al sostituto con Salvatore Srigu in pole position mentre il Manchester City ha già acquistato dal Benfica il brasiliano Ederson Moraes per la cifra monstre di 40 milioni di euro. Hart vuole una squadra in cui poter giocare da titolare e conquistarsi un posto per la spedizione inglese ai Mondiali di Russia 2018: "Prima devo ricevere un'offerta, poi valuterò tutte le opzioni".