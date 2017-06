Inter: Perisic verso il Manchester United

Fonti vicino al giocatore confermano che il Manchester United di Mourinho sarebbe molto vicino ad acquistare dall'Inter Ivan Perisic. Come riporta il Manchester Evening News, c'è già un'accordo in linea di massima tra i 2 club per il trasfermento del giocatore croato. La richiesta del club neroazzuro è di 55 milioni, mentre la proposta dello United e attorno ai 35 milioni più bonus; l'inter non ha intenzione di fare sconti sul prezzo del giocatore, che andra via da Milano solo con un'offerta consona al valore fissato dalla società. I prossimi giorni saranno decisivi per cercare di sistemare le differenze tra domanda e offerta, ma nell'ambiente c'è ottimismo sul fatto che l'affare vada in porto.

Anche il neo allenatore Spalletti, nel giorno della sua presentazione ai tifosi, ha lasciato intendere che nessun giocatore, e quindi anche Perisic, è indispensabile: "Mi sembra che l'Inter da qualche anno non vince nulla - ha affermato il tecnico toscano - e un calciatore o l'altro non possono determinare successi". Il giocatore dell'Inter, classe 89, è arrivato a Milano due stagioni fa, dopo aver militato in Bundesliga prima nel Borussia Dortmund e poi nel Wolfsburg; in nerazzuro il croato ha collezzionato 70 presenze realizzando 18 reti.