Chelsea: Conte verso il rinnovo fino al 2021

Dopo un lunghissimo periodo di tira e molla sembra essere arrivata la tanto attesa fumata bianca: Conte è pronto a rinnovare col Chelsea. Il tecnico ex Juventus firmerà in settimana il prolungamento del contratto fino al giugno 2021. Decisivo l'incontro tra l'allenatore e la dirigenza dei Blues, in particolare con l'ad Marina Granovskaia. Atteso nei prossimi giorni il summit decisivo con il patron Roman Abramovich.

Notevole è anche lo sforzo economico del Chelsea che premierà Conte con un ingaggio faraonico da 11,5 milioni di euro a stagione. L'ex ct della Nazionale ha chiesto e ottenuto rassicurazioni sul mercato in entrata e Abramovich è pronto a soddisfare le sue richieste per riportare i Blues al vertice, non solo della Premier, ma anche in Europa.