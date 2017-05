Chelsea, assalto alla Roma: 83 milioni per Nainggolan e Rudiger

Il Chelsea si appresta a chiudere una stagione straordinaria. La squadra di Antonio Conte è ormai ad un passo dalla conquista della Premier League ma è già proiettata al futuro. Secondo il tabloid inglese 'Sun', infatti, la dirigenza dei Blues è già al lavoro per accontentare le richieste di mercato del tecnico italiano e i nomi in cima alla lista dei desideri sono quelli dei romanisti Radja Nainggolan e Antonio Rudiger. Il Chelsea sarebbe disposto a mettere sul piatto 83 milioni di euro per convincere il club giallorosso.

Sempre secondo il Sun, il centrocampista belga avrebbe manifestato l'intenzione di accasarsi in una società che gli garantisca l'opportunità di giocarsi la conquista di qualche trofeo fino al termine della stagione. I Blues, in questo caso, sembrano intenzionati ad arrivare fino in fondo sia in Premier che in Champions League. Rudiger, invece, rappresenterebbe per Conte una seconda scelta dopo il secco no del Napoli alla cessione di Koulibaly.