Nizza, ufficiale: Balotelli rinnova per un'altra stagione

Mario Balotelli giocherà anche la prossima stagione nella Ligue 1; il centroavanti italiano si è legato al Nizza, firmando un contratto annuale con la società della Costa Azzurra. Alla firma, avvenuta in giornata, oltre al bomber azzurro erano presenti il presidente Jean Pierre Rivier e il direttore generale del Nizza Julien Fournier. Nonostante le altre offerte, tra cui quella del Borussia Dortmund, Balotelli ha deciso di rimanere al Nizza, riducendosi di molto lo stipendio che percepiva nella scorsa stagione, ripagando così la società francese, che è stata l'unica, nella scorsa sessione estiva del mercato, a credere nel talento dell'attaccante classe 1990.

Balotelli, che nella passata stagione ha contribuito a far arrivare il Nizza al terzo posto in Ligue 1 segnando 17 reti in 28 presenze, avrà la possibilità di ritornare a giocare in Champions League; competizione in cui ha gia realizzato un totale di 40 presenze segnado 12 gol con le maglie di Inter, Manchester City e Milan.