Manchester City: ufficiale il colpo Bernardo Silva

Il Manchester City aggiunge un altro talento alla propria collezione: ufficiale l'acquisto di Bernardo Silva, talento portoghese che arriva dal Monaco per circa 80 milioni di euro bonus compresi. La squadra allenata da Pep Guardiola ha bruciato la concorrenza dei cugini dello United per accaparrarsi i servizi del brevilineo centrocampista lusitano classe 1994, un elemento che può fungere da mezzala, trequartista o attaccante esterno.

"E' grandioso. Onestamente, adesso sono in uno dei migliori club del mondo. Essere parte di questa squadra e avere questa opportunità è incredibile. Sono davvero contento e non vedo l'ora di dare il mio meglio per aiutare il team a raggiungere gli obiettivi. Guardiola? Se non è il migliore allenatore del mondo, è certamente tra i primi. Quando hai l'opportunità di essere allenato da uno come lui non puoi dire di no", ha dichiarato Bernardo Silva al sito del club inglese.

Il talentuoso 22enne portoghese cresciuto nel Benfica al Manchester City indosserà la maglia numero 20: nell'ultima stagione col Monaco ha vinto il campionato francese e in 51 presenze ha realizzato 10 gol e 10 assist.