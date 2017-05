"Mi piacerebbe tornare a Napoli, mi hanno fatto sentire un mito e sono cresciuto come calciatore. Vedremo alla fine del mio contratto col Psg". Edinson Cavani non si nasconde e, in un'intervista rilasciata a Sky Sport, rivela il suo sogno di poter fare nuovamente urlare di gioia il San Paolo con i suoi gol: "Quelli vissuti con la maglia azzurra sono stati momenti molto speciali, credo sia stato il periodo in cui tutte le cose sono cambiate veramente per me e il merito, come sempre dico, non è solo mio ma anche di Mazzarri che mi ha voluto là in primis, dei miei compagni che ho avuto là e della gente".

Parole d'amore dunque quelle di Cavani che apre ad un suo clamoroso secondo approdo all'ombra del Vesuvio: "E' normale che quando uno riceve tanto passa un periodo così bello nella vita e così, un giorno, vuole tornare là dove è stato bene. Se un giorno tornerò a Napoli mi piacerebbe tornarci in forma. Per quello dico che vedremo alla fine del mio attuale contratto che scade nel 2020".

El Matador ammette anche di avere nostalgia dell'Uruguay: "Da sempre sono molto legato alla mia terra, alla mia famiglia. Non passa giorno che non pensi al mio paese. Non vorrei tornare lì quando sarò troppo grande. Mi piacerebbe chiudere col calcio quando sarò ancora ad un buon livello di gioco. Vorrei essere io a decidere, non vorrei che fosse il calcio a lasciare me". Una considerazione infine sul Palermo, altra sua ex squadra: "Sono stato lì tre anni e mezzo, mi dispiace tanto per come stanno andando le cose. Ci sono stati alcuni momenti nei quali la società ha funzionato bene, in altri frangenti invece c'è stato un po' troppo show. Speriamo possano rinnovarsi e tornare in auge, lì ho vissuto i miei primi passi a livello europeo ed abbiamo anche battuto qualche big".