Real Madrid: tre club su Ronaldo, pronti 180 milioni

In Portogallo sono sicuri: questa estate potrebbe scatenarsi una clamorosa asta di mercato per arrivare a Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riportato oggi dal quotidiano lusitano A Bola, infatti, sul fenomeno del Real Madrid sarebbero piombati almeno tre club: il Manchester United di Mourinho, il Paris Saint Germain e il Monaco.

Le ricchissime società sarebbero pronte a mettere sul piatto circa 180 milioni di euro per convincere ila cedere il giocatore più rappresentativo, autore di una doppietta nella finalissima dicontro la Juventus e primo indiziato per la conquista di un nuovo Pallone d'Oro (il quinto in carriera). Potrebbero essere semplicemente dei rumors di mercato anche se Ronaldo non ha mai nascosto di voler tornare un giorno al, società che gli ha permesso di vincere la prima Champions della carriera.