Real Madrid: dalla Cina offerta spaziale per Cristiano Ronaldo

Il mondo del calcio mondiale è ancora scosso dai trasferimenti record di Oscar e Tevez in Cina. Nel paese della 'Grande Muraglia' i soldi evidentemente non mancano viste le cifre shock sborsate per i due giocatori. Ora, però, l'asticella si alza se possibile ancora di più: in Cina vogliono a tutti i costi Cristiano Ronaldo. Ad annunciarlo è il procuratore dello stesso giocatore, Jorge Mendes che, in un'intervista rilasciata a Sky Sport rivela: "Hanno offerto 300 milioni di euro al Real Madrid e oltre 150 all'anno al giocatore, non è la prima volta, è normale perchè parliamo del migliore giocatore di sempre".

Nonostante la cifra da capogiro, però, Ronaldo sembra intenzionato a restare a Madrid per diventare la bandiera e il simbolo di questo Real vincente: "Non è la prima volta che arrivano certe offerte, perché lui è il migliore del mondo, anzi di sempre. Ed è una situazione normale questa - prosegue Mendes -. Ma Ronaldo è felice al Madrid e continuerà a giocare lì. Quello cinese è un mercato nuovo e in espansione, ma con Cristiano è impossibile. Lui è felice al Real e i soldi non sono tutto".