Manchester United: Ibrahimovic scaricato, Morata vicino

Porte girevoli nell'attacco del Manchester United: nella prossima stagione non ci sarà più Zlatan Ibrahimovic al vertice dello schema della squadra di Josè Mourinho, ma molto probabilmente Alvaro Morata. Lo svedese infatti non è stato confermato ed è finito nella lista svincolati della Premier League mentre per lo spagnolo è già stato trovato un accordo: manca soltanto l'intesa col Real Madrid per chiudere l'affare.

Secondo quanto riportano i tabloid inglesi Morata avrebbe trovato l'accordo coi Red Devils e avrebbe detto sì a Josè Mourinho, preferendo la Premier League al ritorno in Italia dove il Milan lo vuole fortemente. Il giocatore vuole lasciare la Spagna per avere più spazio, minuti e una maglia fissa da titolare, cosa che al Real non è possibile vista la presenza di Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo: manca però l'accordo tra lo United e il Madrid dopo che la prima offerta da 60 milioni di euro è stata respinta. Il Real vuole 90 milioni!

Per quanto riguarda invece Ibrahimovic, è finita dopo una sola stagione l'avventura inglese, chiusa con la conquista dell'Europa League, il Community Shield e la Coppa di Lega inglese, e uno score da 28 gol in 46 partite. Difficile capire il futuro che attende lo svedese che sta recuperando dopo l'operazione al ginocchio e non dovrebbe tornare in campo prima dell'autunno. I rumors parlano di un approdo in MLS ai Los Angeles Galaxy ma non è escluso che altri club ci provino, magari proprio il Milan che già lo scorso anno si era fatto avanti.