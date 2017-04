Juventus: il Valencia riscatta Zaza, contratto fino al 2021

Il Valencia riscatta Simone Zaza dalla Juventus. A comunicarlo è lo stesso club spagnolo attraverso una nota apparsa sul sito ufficiale: "A seguito del verificarsi delle prestabilite condizioni contrattuali, è scattato l'obbligo di acquisto a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Zaza da parte della società Valencia Club de Futbol. Il corrispettivo previsto dagli accordi è di 16 milioni, pagabile in due esercizi, che potrà incrementarsi di ulteriori 2 milioni al verificarsi di determinate condizioni nel corso della durata contrattuale. Tale operazione genera un effetto economico positivo sull'esercizio in corso di circa 3,7 milioni".

La carriera di Zaza, dunque proseguirà in Spagna almeno per altre quattro stagioni. Il giocatore ha infatti firmato un contratto fino al giugno 2021. Il riscatto dalla Juventus è diventato obbligatorio in quanto l'attaccante, attualmente con 14 presenze, ha superato il numero minimo (10) stabilito nell'accordo tra le due società. In Liga Zaza ha segnato fin qui 4 gol, due dei quali ieri contro il Granada nel 3-1 che ha permesso al Valencia di conquistare la matematica certezza dalla salvezza.