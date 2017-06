Lazio: preso Marusic dall'Ostenda

La Lazio, in attesa di capire come evolveranno le situazioni dei vari Biglia e Keita, ha piazzato il primo colpo in entrata; si tratta dell'ala destra dell'Ostenda Adam Marusic. Il d.s Tare ha trovato l'accordo con la società belga per 6,5 milioni più bonus e ha offerto un contratto quinquennale al giocatore montenegrino, che è atteso domani a Roma per sostenere le visite mediche.

La Lazio, per portarsi a casa Adam Marusic, che nell'ultima stagione in Belgio ha collezzionato 35 presenze realizzando 5 gol, ha dovuto battere la concorrenza di molte squadre, tra cui l'Anderlecht, che aveva offerto cinque milioni per l'esterno montenegrino.

Nelle ultime ore il d.s Tare si sta muovendo per potenziare anche l'attacco della rosa di mister Inzaghi; il nome più caldo è quello Sardan Azmoun. Il giovane giocatore iraniano classe 1995, che nelle ultime due stagioni ha militato al Rostov in Russia segnando 19 gol in 62 presenze, piace molto al presidente Lotito, che sta lavorando per portare il giovane attaccante in Italia.