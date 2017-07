Juventus, fatta per Douglas Costa: 46 milioni al Bayern

Prima offerta per Bernardeschi

Fumata bianca dopo il vertice di Monaco: la Juventus e il Bayern trovano l'accordo, Douglas Costa sarà questa sera a Torino e domani sosterrà le visite mediche di rito. Secondo quanto riporta Sky, l'ad Beppe Marotta con il corrispettivo tedesco Karl-Heinz Rummenigge più l'agente e mediatore Giovanni Branchini hanno chiuso l'affare sulla base di un prestito da 6 milioni di euro, più un obbligo di riscatto (secondo determinate condizioni) da 40 milioni.

Dopo l'apertura degli scorsi giorni, il Bayern ha accelerato la chiusura della trattativa con la Juventus: i tedeschi hanno potuto liberare Douglas Costa dopo aver annunciato l'arrivo del colombiano James Rodriguez dal Real Madrid. I bianconeri aggiungono l'esterno offensivo di estro e qualità che mancava allo scacchiere di Massimiliano Allegri, anche se occupano lo slot di extracomunitario, cosa che chiude ai possibili arrivi di Danilo e Aurier per la fascia destra. Il candidato a quel ruolo diventa Mattia De Sciglio del Milan mentre l'acquisto di Douglas Costa non fermerà l'assalto alla Fiorentina per Bernardeschi.