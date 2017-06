Borussia Dortmund: Peter Bosz nuovo allenatore

E' Peter Bosz il nuovo tecnico del Borussia Dortmund. Il 53enne olandese ha lasciato l'Ajax dopo una sola stagione in cui è arrivato secondo in Eredivisie (dietro il Feyenoord) e poi in finale di Europa League (persa col Manchester United), e ha firmato fino al 2019 coi gialloneri. Bosz prende il posto di Thomas Tuchel che si è separato dal club di Dortmund dopo due anni in cui ha conquistato una Coppa di Germania.

L'allenatore olandese è il profilo ideale per il Borussia che cercava un tecnico che fa giocare bene le sue squadre, con idee chiare, una filosofia moderna e bravo a lavorare coi giovani visto che a Dortmund ce ne sono tanti e lui ha fatto un lavoro eccellente nell'unico anno all'Ajax dove ha lanciato stelline come Traorè, Sanchez, Ziyech e soprattutto il bomber Dolberg, giocatore che potrebbe seguirlo in Germania se davvero si concretizzasse l'addio di Pierre-Emerick Aubameyang per andare al PSG o al Milan.

Peter Bosz dovrà subito convincere anche perchè arriva da 'seconda scelta' visto che non è un mistero che i dirigenti del Dortmund, Zorc e Watzke, avevano individuato lo svizzero Lucien Favre come erede ideale di Tuchel, salvo poi fare i conti col Nizza che ha deciso di non liberare l'allenatore.