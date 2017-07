Attento Milan, su Aubameyang piomba il Chelsea

Il Milan sogna il grande colpo in attacco e spera di riportare in Italia Pierre-Emerick Aubameyang ma, nonostante sia tramontato il possibile trasferimento in Cina al Tianjin di Cannavaro, è tutt'altro che scontato che il bomber gabonese vestirà la maglia rossonera. L'operazione resta costosissima - Fassone e Mirabelli hanno pronti 60 milioni per il Dortmund e 7 l'anno al giocatore - e inoltre bisogna fare i conti con l'inserimento del Chelsea.

I Blues, che hanno inoltre chiuso l'acquisto del mediano Bakayoko dal Monaco, sono alla ricerca di una punta che sostituisca il partente Diego Costa e, dopo aver perso Lukaku e fallito l'assalto a Morata del Real Madrid, hanno deciso di virare sul gabonese: secondo i tabloid inglesi il club di Abramovich avrebbe messo sul piatto una cifra superiore ai 70 milioni richiesti dal Borussia e quindi tutto fa pensare che Aubameyang prenda un volo per Londra invece che per Milano.

Non c'è nulla di sicuro anche se a questo punto è chiaro che Aubameyang non andrà in Cina e difficilmente resterà a Dortmund, che ha fissato nel 26 luglio l'ultimo giorno utile per definire una sua eventuale cessione: dunque Chelsea o Milan nel futuro del gabonese, tra i soldi, la Champions League e il fascino della Premier League e il ritorno più "romantico" nell'amata Milano e nel club in cui è cresciuto.