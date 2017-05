Serie D girone G, San Teodoro-Muravera 2-2: tabellino e highlights. Diretta

San Teodoro-Muravera 2-2 giocata oggi, domenica 21 maggio 2017 alle ore 16.00. Match valido per i playout di Serie D (girone G). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Comunale.



Partita palpitante tra San Teodoro e Muravera, terminata sul 2-2 dopo i tempi supplementari. Si salvano, dunque, i padroni di casa, grazie alle reti di Giannetti, che riprende il vantaggio ospite con Sogus nei minuti di recupero, e soprattutto di Prandelli, che al minuto 111 fa esplodere il Comunale e regala un altro anno in Serie D ai galluresi. Muravera retrocesso in Eccellenza per la peggior posizione in classifica.