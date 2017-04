Serie D girone G, Nuorese-L'Aquila 1-1: tabellino e highlights. Diretta

Nuorese-L'Aquila 1-1 giocata oggi, giovedì 13 aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 31a giornata di Serie D (girone G). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Frogheri



Termina 1-1 la partita tra Nuorese e L'Aquila: partita decisiva per i playoff infatti i padroni di casa occupano l'ultima posizione disponibile per disputarli e L'Aquila è la diretta inseguitrice ad un solo punto di distanza. Dunque pareggio che risulta più utile per la Nuorese anche se può recriminare per il gol del pareggio di Nohman arrivato solamente all'88 e che regala ancora una speranza alla squadra ospite.

NUORESE-L'AQUILA 1-1



MARCATORI: 41'Molino (N), 88'Nohman (A)

NUORESE: Frasca, Tupponi (81'Botti), Di Nardo, Scognamiglio, Goh, Peana, Cadau (87'Pusceddu), Falasca, Curcio, Molino (64'Gallo), Hetley. a disp Galizia, Botti, Dessolis. Pusceddu, Lizaso, Desimone, Scintu, Gallo, Carta. All Mariotti

L'AQUILA: Farroni, Arboleda, Pietrantonio (53'Sieno), Pupeschi, Esposito (46'Valenti), Gagliardini, Minincleri, Steri, Nohman, Peluso, Ranelli. a disp Salvetti, Tortorici, Sieno, Rovo, Carice, Sbarzella, Ruggini, Valenti. all Battistini

ARBITRO: Copat di Pordenone



: ammoniti Falasca (N), Pupeschi (A), Ranelli (A)