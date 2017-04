Serie D girone C, Vigontina-Union Feltre 1-1: tabellino e highlights. Diretta

Serie D: risultati in diretta

Vigontina-Union Feltre 1-1 giocata domenica 23 aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 32a giornata di Serie D (girone C). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del comunale di Busa di Vigonza



Finisce 1-1 il match tra Vigontina e Union Feltre, una partita tra due formazioni che hanno ben poco da chiedere al campionato. Retrocessi i primi e salvi i secondi. Gli ospiti passano subito, dopo 5 minuti Trento segna da 25 metri e bisogna attendere la ripresa per vedere il gol del pareggio, a segnare è Antenucci al 52'



VIGONTINA-UNION FELTRE 1-1

MARCATORI: 5' pt Trento (U), 7' st Antenucci (V)

VIGONTINA: Guagnetti M., Busetto (20' st Topao), Scandilori, Radujko, Guagnetti A., Niccolini, Casagrande, Episcopo (33' st Brugnolo), Antenucci, Minozzi (25' st Siega), Santoni. A disp.: Vanzato, Topao, Pregnolato, Rigon, Brugnolo, Boccato, Siega. All.: Italiano

UNION FELTRE: Scaranto, Dall'Ara, Salvadori, Solagna (1' st Dal Monte), Trento, Guzzo, Gjoshi (33' st Podvorica), Peotta, Rondon, Madiotto, Cossalter. A disp.: Mattiuzzi, Paludetto, Dal Monte, Parise, Bedin, Ghedini, Malacarne, Stefani, Podvorica. All.: Bianchini

ARBITRO: Vingo di Pisa



: ammoniti Niccolini, Trento, Rondon. Recupero: 1' pt; 2' st.