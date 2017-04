Serie D girone C, Calvi Noale-Campodarsego 1-1: tabellino e highlights. Diretta

Calvi Noale-Campodarsego 1-1 giocata domenica 23 aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 32a giornata di Serie D (girone C). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del comunale De Pol.



Finisce 1-1 tra Calvi Noale e Campodarsego, con i padroni di casa che riagguantano il match dopo il vantaggio degli ospiti. Succede tutto nel secondo tempo con il Campodarsego in vantaggio al 79' con Aliù e la Calvi che risponde ferocemente dopo soli 4 minuti con Munarini. Un misero punto con una squadra che ha già raggiunto il suo obiettivo, ma che fa la differenza in classiifca per appaiarsi con Vigasio e Altovicentino a 34 punti: la lotta per evitare i playout è già iniziata.



CALVI NOALE-CAMPODARSEGO 1-1

MARCATORI: 34' st Aliù, 38' st Munarini

CALVI NOALE: Fortin, Pilotto, Zanetti, Griggio, Toso, Danieli (36' st De Pieri), Ndoj, Bandiera, Munarini, Chin, Fantinato. A disp.: Scatemburlo, Manetti, Pastrello, Caraceni, Senigaglia, Stefani, Gusella. All.: Soncin

CAMPODARSEGO: Brino, Sanavia (44' st Gal), Galliot, Tanasa, Beccaro, Lebran, Radreazza, Callegaro (30' st Bedin), Aliù, Barbosa (16' st Seno), D'Apollonia. A disp.: Andreatta, Dario, Menale, Barison, Nalesso. Fantin. All.: Masitto

ARBITRO: Dalla Piccola di Trento



: ammoniti Bandiera, Chin, Callegaro, Griggio, De Pieri. Recupero: 2'- 4'. Angoli: 7-5.