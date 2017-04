Serie D girone C, Arzignanochiampo-Cordenons 2-0: tabellino e highlights. Diretta

Arzignanochiampo-Cordenons 2-0 giocata oggi, domenica 23 aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 32a giornata di Serie D (girone C). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Dal Molin.



L'Arzignano regola 2-0 il Cordenons e mantiene la rotta sui playoff. Nulla è ancora deciso per l'ultimo posto a disposizione, anche se l'Abano sembra essere in pole position. I padroni di casa archiviano la gara con un gol per tempo, nel primo Grbac segna dagli 11 metri il vantaggio e nella ripresa è Tonani a chiudere il match. Per il Cordenons rimane lo spettro dei playout.



ARZIGNANOCHIAMPO-CORDENONS 2-0

MARCATORI: 22'pt Grbac (A) su rig, 42'st Tonani (A)

ARZIGNANOCHIAMPO: Salsano; Toso, Vanzo, Antinori, Bertoldi; Sandrini (20'st Roveretto), Romio (40'st Scanagatta), Bortoli; Bernasconi, Grbac, Odogwu (34'st Tonani). A disp.Kerezovic, Santuari, Nardi, Mezzina, Tirapelle, Dal Lago. All.Beggio

CORDENONS: Rigo; Colli (17'st Sutto), Tacoli, Giacomazzi, Pramparo; Mattielig, Pederiva, Bozic, Baruzzini (20'st Guizzo); Baggio (31'st Zottino); Colja. A disp.Grubizza, Schiattarella, Boskovic, Pavan, Perfetto, Craviari. All.Mian

ARBITRO: Mulas di Sassari



: Spettatori 400 circa. Ammoniti: Pramparo, Antinori, Romio, Bozic, Tacoli. Angoli: 3-6. Recupero: 1' pt, 4' st