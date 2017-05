Serie D girone B, Virtus Bolzano-Seregno 3-1: tabellino e highlights. Diretta

Virtus Bolzano-Seregno 3-1 giocata oggi, domenica 7 maggio 2017 alle ore 15. Match valido per la 34a giornata di Serie D (girone B). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Druso.



La Virtus Bolzano fa il suo ma i risultati dagli altri campi certificano la retrocessione in Eccellenza della squadra di Lomi. I bolzanini vincono 3-1 contro il Seregno e concludono il campionato a quota 29 punti, due in meno della zona playout. I padroni di casa, spinti dal calore del 'Druso', passano in vantaggio al 14' con Majdi e raddoppiano con Hofer alla mezz'ora. Lo stesso Hofer firma la personale doppietta ad inizio secondo tempo, rendendo utile per le statistiche il gol del Seregno firmato da Scampini su rigore. Finisce 3-1, la Virtus Bolzano retrocede in Eccellenza, il Seregno finisce nono.





MARCATORI: 16' Majdi (V), 30' Hofer (V), 47' Hofer (V), 74' rig. Scampini (S).

VIRTUS BOLZANO: Tenderini, Debiasi, Clementi, De Simone,Niang, Kiem, Cremonini, Majdi, Hofer (70' Perri), Bustamante (89' Bounou), Timpone (76' Koni). A disp. Masha, Padovani, Coulibaly. All. Lomi.

SEREGNO: Bardaro, Cusaro, Arca, Scampini, Merli Sala, Terminello (38' Castella), Romano (63' Negri), Romeo, Calmi, Lillo (46' Cutuli), Curia. A disp. Aiolfi, Moretto, Visigalli, Beccalli, Salvati. All. Andreoletti.

ARBITRO: Cattaneo di Civitavecchia.

NOTE: ammoniti Niang (V), Scampini (B).