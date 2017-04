Serie D: Monza, in paradiso dopo due anni

Serie D: risultati in diretta

Dopo due anni di purgatorio, in seguito al fallimento dichiarato nell’estate 2015, il Monza torna in Lega Pro. La squadra di Zaffaroni, con il pareggio maturato per 2-2 nel derby brianzolo contro il Seregno, stravince il Girone B di Serie D e può festeggiare il (meritato) ritorno tra i professionisti.





Un campionato pressoché dominato dalla banda biancorossa, inciampata una sola volta in stagione (in casa contro la Virtus Bergamo) e con all’attivo ventiquattro vittorie e sette pareggi, un ruolino di marcia inavvicinabile dalle altre compagini del girone. Una difesa granitica (15 gol incassati in 32 partite) ed un attacco prolifico (68 reti, dietro solo al Ciliverghe Mazzano) regalano il meritato successo a Zaffaroni che ha saputo ridaread una piazza sopita dal campionato anonimo della passata stagione. Oggi, al Brianteo, arriva anche un pareggio amaro (i brianzoli erano avanti 2-0 a 25’ dalla fine) che porta con sé la matematica tanto attesa. Il salto di categoria è ormai, può scattare la festa sugli spalti tra i tifosi.