Pinerolo-Chieri 2-5 giocata oggi, domenica 30aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 33a giornata di Serie D (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Barbieri.



Un Chieri in piena rincorsa playoff ribalta e schiaccia un Pinerolo in grave crisi. Il rigore di Pautassi sembra dare vitalità ai padroni di casa, ma Cacciatore pennella su punizione e fa 1-1. Villa e Mulatero regalano fuochi d'artificio sul finale del primo tempo, ma la ripresa è a senso unico. Due volte Anastasia e il gol della doppietta per Villa regalano un 2-5 senza storia agli azzurri, che si giocheranno la zona playoff nell'ultima partita contro la Caronnese. Pinerolo penultimo e costretto all'impresa in casa della Varesina.