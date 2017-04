Serie D, calendario: orari e anticipi della 32a giornata

Nessuna gara anticipata a sabato, tutti in campo domenica 23: la 32esima giornata di campionato si svolge all'insegna della contemporaneità, l'unica variazione riguarda il match tra Lanusei e Albalonga (girone G, fischio di inizio alle 14.30). Intanto, l'Aversa Normanna (girone I) riceve un punto di penalità.





Dopo Fermana e Sicula Leonzio, ci sono altre due squadre pronte a festeggiare la promozione in Lega Pro: parliamo di(girone B) e(girone C), alle quali basterà un solo punto per dare il via ai caroselli. Brianzoli impegnati in casa contro il Seregno, veneti opposti al Vigasio (in trasferta): negli altri gironi la lotta è ancora apertissima. Riflettori puntati sul big match del girone D tra: la gara verrà trasmessa inda