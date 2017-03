Serie D, calendario: orari e anticipi della 27a giornata

Serie D: risultati in diretta

La serie D apre ai posticipi serali: è questa la novità più importante della 27a giornata, che si giocherà tra il 18 e il 19 marzo. Il match tra Folgore Caratese e Varesina (girone A) si disputerà infatti domenica sera con inizio alle 20.45.

Le partite anticipate a sabato sono due ed entrambe del girone F, ovvero San Nicolò Teramo-Pineto (ore 15) e San Marino-Vis Pesaro (ore 14.30). Tutti gli altri match scatteranno domenica alle 14.30, ad eccezione di Argentina-Viareggio (girone E, ore 15.30), Vastese-Romagna Centro (girone F, ore 15), Nuorese-San Teodoro, Sansepolcro-L’Aquila (girone G, ore 15), Gelbison-Nardò, Gravina-Vultur Rionero, Potenza-Città di Ciampino, San Severo-Agropoli (girone H, ore 15), Frattese-Castrovillari, Gladiator-Turris, Igea Virtus-Sancataldese, Sarnese-Pomigliano (girone I, ore 15).



Herculaneum-Nocerina inizierà alle 15.30 mentre Manfredonia-Madrepietra Daunia si giocherà lunedì 20 alle 15. Ricordiamo che Varese-Pro Settimo (girone A), Cavenago Fanfulla-Pontisola, Pro Patria-Grumellese (girone B), Delta Rovigo-Rignanese, Imolese-Virtus Castelfranco (girone D), Trastevere-Bisceglie (girone H) e Sersale-Sicula Leonzio (girone I) si giocheranno mercoledì 29 alle 15.

Nel girone C, invece, il Mestre torna finalmente a casa: da qui a fine stagione la squadra di Zironelli disputerà tutti gli incontri casalinghi presso lo stadio Baracca di Mestre. Per concludere, il match tra Cuneo e Pro Sesto (girone A) andrà in diretta streaming su Sportube.