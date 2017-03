Serie D, 28a giornata: le decisioni del giudice sportivo

Sono stati pubblicati i provvedimenti disciplinari per la 28a giornata di Serie D, andata in scena nell'ultimo weekend. Piange il Lecco, già in grosse difficoltà economiche: il Giudice Sportivo ha assegnato ai blucelesti una multa di 3.000 euro "per avere propri sostenitori, per la intera durata del secondo tempo, rivolto all'indirizzo degli Ufficiali di gara espressioni offensive ed intimidatorie, alcune della quali costituenti discriminazione per motivi di provenienza territoriale. Sanzione così determinata in considerazione della recidiva generica". Conto salato anche per la Pergolettese: 2.500 euro "per avere propri sostenitori, dalla seconda metà del primo tempo e sino al termine della gara, rivolto espressioni intimidatorie e gravemente offensive all'indirizzo degli Ufficiali di gara, alcune delle quali costituenti discriminazione per motivi di provenienza territoriale. Inoltre i medesimi lanciavano alcuni sputi all'indirizzo di un assistente che lo attingevano alla schiena". Non omologato il match tra Sicula Leonzio e Palmese (2-1 sul campo), mentre tra i giocatori cinque turni di stop comminati a Federico Federici (Città di Ciampino): "espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento disciplinare, correva incontro al Direttore di gara rivolgendogli espressioni minacciose ed offensive. Il medesimo nell’occasione pestava un piede all’Arbitro".



Tra le disposizioni dell’ultimo turno di campionato si segnalano in particolare:



SOCIETA’

Ammenda: 3.000 euro Lecco (più una gara a porte chiuse); 2.500 euro Pergolettese (più una gara a porte chiuse); 600 euro Bisceglie; 500 euro Fezzanese, Lavagnese; 200 euro Gela.



ALLENATORI

Squalifica: 2 gare - Marco Moretti (Bra), Gabriele Venuti (Lavagnese). 1 gara - Emanuele Filippini (Ciliverghe Mazzano), Massimo Silva (Campobasso), Nicola Valenti (Scanzorosciate), Stefano De Agostini (Tamai).



CALCIATORI



Squalifica:- Federico Federici (Città di Ciampino).- Alessandro Cannataro (Lecco), Luca Baldo (Pro Sesto), Raffaele Perinelli (Turris), Francesco Silipo (Virtus Castelfranco).