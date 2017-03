Serie D 2016-17, 28a giornata Girone B: risultati, marcatori e cronaca

GIRONE B: CRONACHE, RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE

Darfo Boario-Ciliverghe Mazzano 2-3 (sabato)

Grandi emozioni nel derby bresciano tra Darfo Boario e Ciliverghe Mazzano. Il primo tempo si chiude sul parziale di 1-1: al vantaggio del Ciliverghe al minuto 17' con Bertazzoli (su rigore), risponde al 44' Panatti. Si va così nella ripresa col nuovo vantaggio degli ospiti, a segno al minuto 59 con Carobbio, che trasforma una punizione conquistata da Galuppini. All'81', il Darfo ritrova il pari con Forlani, ma nei minuti di recupero, Galuppini infila Tognazzi per la rete del 3-2. I ragazzi di Filippini salgono a 60 punti, mentre la formazione di casa rimane a quota 42.



Dro-Pro Patria 1-0

Continua il momento negativo della Pro Patria: i bustocchi perdono la terza partita nelle ultime quattro in quel di Oltra contro un ottimo Dro. Decide l'incontro la rete a freddo di Pilenga, alla prima rete in campionato, che sorprende Gionta e regala il successo ai trentini (che provano a scappare dalla zona playout, lontana al momento quattro punti). La Pro Patria resta quinta in classifica e, in caso di successo nel recupero infrasettimanale contro la Grumellese, potrebbe agganciare la Virtus Bergamo al quarto posto nonostante il trend negativo intrapreso dalla truppa di Bonazzi.



Monza-Caravaggio 1-1

Un gol di Carlo Emanuele Ferrario regala un punto al Monza che, di fronte al pubblico amico del Brianteo, pareggia 1-1 con il Caravaggio. I bergamaschi passano in vantaggio al 23' con Teoldi in mischia. Nella ripresa il Monza alza il baricentro esponendosi a vari contropiedi che il Caravaggio non sfrutta. A cinque minuti dalla fine Battaiola para un calcio di rigore a De Angelis prima del gol, a tempo scaduto, di Ferrario. Il Monza sale a 71 e intravede la Lega Pro, il Caravaggio invece aggancia il Darfo a 42.



Pergolettese-Seregno 0-0

Al Voltini finisce 0-0 tra Pergolettese e Seregno: i gialloblù sprecano un'altra chance e vengono scavalcati in classifica dal Ciliverghe Mazzano (vittoria dei bresciani nel derby con il Darfo). Il match parte in salita per i padroni di casa che restano in dieci per l'espulsione di Piras: il Seregno preme ma non riesce ad impensierire la difesa della Pergolettese. I padroni di casa alzano l'intensità di gioco nella ripresa cercando di rosicchiare punti al Monza ma non riescono a trovare la via del gol. La Pergolettese scende così al terzo posto mentre il Seregno resta saldamente a metà classifica.



Virtus Bolzano-Virtus Bergamo 0-1

Terza vittoria nelle ultime quattro per la Virtus Bergamo che espugna Bolzano grazie ad un gol a fine primo tempo di Amodeo. Nella ripresa la Virtus Bolzano cerca di mettere in difficoltà la formazione di Madonna, che si salva non senza qualche patema di troppo e strappa un'importante vittoria in chiave playoff. La Virtus Bergamo, infatti, sale a 54 punti e irrobustisce (+10) il vantaggio sul Pontisola, attualmente sesto in classifica e prima esclusivo dai playoff. Resta terzultima, invece, la Virtus Bolzano, a cui non basta l'assalto finale alla ricerca del pari.



Lecco-Ciserano 0-0

Il Lecco interrompe l'emorragia negativa (due KO nelle ultime due) strappando un pari importante al Rigamonti-Ceppi contro il Ciserano. I blucelesti partono contratti ma resistono agli attacchi dei bergamaschi. Nella ripresa, però, la squadra di Bertolini resta in dieci uomini per l'espulsione di Cannataro suggerita dal guardalinee all'arbitro Gullotta di Siracusa. In classifica, il Lecco supera la Virtus Bolzano ma resta in piena bagarre playout mentre il Ciserano continua a veleggiare a metà classifica.



Cavenago Fanfulla-Levico Terme 0-0

Termina senza reti la sfida tra Cavenago Fanfulla e Levico Terme: le due compagini, ultima e penultima, si rubano punti a vicenda al termine di una partita giocata a viso aperto da entrambe. I lodigiani si portano a 17, il Levico a 20 ma, complici i risultati negativi delle dirette concorrenti, le distanze dalla zona playout restano immutate. Serve invertire la rotta sia per Fanfulla che per Levico perché, di questo passo, la retrocessione in Eccellenza non è così distante.



Grumellese-Scanzorosciate 1-1

Un gol di Piantoni nel finale strozza in gola i sogni dello Scanzorosciate, che esce dal Libico con un punto e con tante recriminazioni. Nel derby tra giallorossi, passano in vantaggio proprio gli ospiti con la rete di Mapelli al 12'. Nella ripresa, la Grumellese alza il baricentro e raggiunge il pareggio in piena zona Cesarini grazie alla rete, su rigore (discusso e discutibile), realizzata da Piantoni. Lo Scanzorosciate resta in piena corsa per la salvezza diretta (quattro punti da recuperare al Dro) ma i due punti persi in quel di Grumello potrebbero fare la differenza al momento dei conti.



Pontisola-Olginatese 2-1



Dopo tre pareggi casalinghi consecutivi, ilritrova il successo al Legler: ad arrendersi è l'che passa in vantaggio al 18' con un gol da cineteca del giovane. La reazione dei bergamaschi si concretizza nella ripresa: al 66'firma il pareggio su rigore mentre tre minuti dopo, di testa, regala il successo alla formazione di. L'rimane quintultima a 25 punti mentre il Pontisola tiene vive le speranze di playoff, al momento distante sette punti quando mancano sette partite.