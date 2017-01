Serie D 2016-17, 20a giornata Girone H: risultati, marcatori e cronaca

GIRONE H: RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE

Agropoli-Gelbison 1-0

Vince l'Agropoli di misura sulla Gelbison. Basta un gol di Cherillo al 26' per mettere il sigillo alla partita. La Gelbison tenta invano di agguantare il pareggio e negli ultimi minuti di gara Maggio si divora il gol dell'1-1.



Anzio-Cynthia 1-0

L'Anzio agguanta il Francavilla in classifica! Partita sottotono per tutti i 90 minuti, al 59' è Petrini a portare in vantaggio la squadra di casa. Il Cynthia rimane ultimo in classifica.



Città di Ciampino-Gravina 2-1

Vittoria in rimonta per la Città di Ciampino. Allo stadio Superga è il Gravina a passare in vantaggio con gol di Picci al 48' della ripresa. Pochi minuti dopo la svolta della partita: espulsione di Vassallo per il Gravina. Il Ciampino prende in mano il gioco e trova il pareggio al 78' con Fazio. Il gol partita arriva all'86' con Fischetti che permette alla squadra di casa di conquistare i 3 punti. Nell'ultimo minuto di gioco espluso Picci nel Gravina.



Francavilla-Trastevere 1-3

Il Trastevere vola in classifica con 44 punti. A passare in vantaggio è il Francavilla grazie a un gol di Masini all'11'. Il Trastevere reagisce subito e trova il gol del pareggio al 19' con Tajarol. Nella ripresa prima Paolacci al 61' e poi Mastromattei nel finale, mettono il risultato in cassaforte. Risultato finale 1-3 per il Trastevere.



Madrepietra-Vultur Rionero 3-2

Vittoria importantissima per il Madrepietra Daunia. La partita si sblocca al 16' grazie al gol di Cinque che porta i blugranata in vantaggio. Pareggio del Vultur Rionero alla fine del primo tempo con De Rosa: nella ripresa sono tantissime le occasioni e a passare in vantaggio sono i padroni di casa grazie a Montuori al 76'. Dieci minuti dopo arriva il 3-1 per il Madrepietra grazie a un rigore realizzato da Bozzi: gli ospiti segnano l'inutile 3-2 al 92' su rigore con Cristaldi.



Nocerina-Picerno 1-0

La Nocerina, grazie a questa vittoria di misura sul Picerno, vola al secondo posto in classifica. Sono i rossoneri a fare la partita e a trovare il gol al 68' grazie a Siclari: nessuna occasione sostanziale per gli ospiti, che si confermano quattordicesimi in classifica e quindi in zona playout.



Potenza-San Severo 0-0

Sterile 0-0 tra Potenza e San Severo, le due squadre si accontentano del pareggio. Reti inviolate per una partita priva di emozioni: le due squadre creano poco e rimangono appaiate in classifica a quota 24 punti.



Bisceglie-Nardò 1-2

Colpaccio del Nardò in casa del Bisceglie, 2-1 il punteggio a favore degli ospiti. Subito in vantaggio l'undici esterno grazie a un gol di Palmisano al 10', ma Patta firma il gol dell'immediato pareggio al 16'. Prima dell'intervallo il Nardò torna avanti con la rete di Patierno: nella ripresa il Bisceglie tenta inutilmente di agguantare il pareggio ma non ci riesce.



Herculaneum-Manfredonia 0-0



Trafinisce 0-0: allo stadio Solaro nessuna emozione nel corso dei 90 minuti di gioco. Le due squadre rimangono distanziate da un solo punto in classifica ritrovandosi rispettivamente decima e tredicesima: pericoloper entrambe.