Serie D 2016-17, 19a giornata Girone B: risultati, marcatori e cronaca

GIRONE B: RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE LIVE

Si ferma a sei la striscia di vittorie consecutive per la capolista Monza: i ragazzi di Zaffaroni non vanno oltre lo 0-0 sul campo di un Darfo Boario in netta crescita rispetto all’inizio di stagione, ma restano saldamente al comando del girone perché a sorpresa cade la Pergolettese. Di fronte al pubblico amico del Voltini, i gialloblù si devono arrendere al cospetto di una Virtus Bolzano coriacea, che la spunta nel finale grazie ad un gioiello di Hofer. La compagine cremasca rimane a quota 40 (-8 dal Monza) e viene agganciata dalla Virtus Bergamo: i bianoneri liquidano facilmente l’Olginatese (5-0 il finale) e scavalcano il Ciliverghe Mazzano, fermato in casa (1-1) dal Cavenago Fanfulla (che rialza la testa dopo sette sconfitte consecutive).



Continua la rincorsa del Seregno: la doppietta di Capogna ed il gol di Lillo portano i ragazzi di Andreoletti al terzo successo filato, con la zona playoff distante sei punti. Cercano di mantenere vivo il sogno post-season anche Caravaggio (1-0 allo Scanzorosciate) e Pontisola, vittorioso in rimonta sul campo del Dro per 2-1. Si allontana dalle zone calde della classifica il Ciserano: i bergamaschi vincono 3-0 contro il Levico Terme (doppietta di Ghisalberti) e salgono a 24 punti.





Conclude il programma: il match non si disputa a causa dell’inagibilità del Rigamonti Ceppi, dopo la nevicata degli ultimi giorni.