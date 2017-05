Poule Scudetto Serie D, Sicula Leonzio-Monza 0-1: tabellino e highlights. Diretta

Sicula Leonzio-Monza 0-1 giocata oggi, mercoledì 31 maggio 2017 alle ore 17. Match valido per la prima semifinale della Poule Scudetto. Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Comunale.



Un gol di Perini ad inizio ripresa regala la finale di Poule Scudetto al Monza e, al contrario, interrompe i sogni di gloria della Sicula Leonzio. La squadra di Zaffaroni domina il primo tempo, colpisce un palo ed una traversa ma non riesce a sbloccare l'incontro. Al 52' arriva il gol-vittoria di Perini sugli sviluppi di un corner calciato da D'Errico che spezza l'equilibrio. La Sicula Leonzio prova a recuperare ma è il Monza a rendersi più pericoloso nel finale, legittimando di fatto la vittoria. I biancorossi ora attendono di conoscere l'altra finalista che uscirà dalla sfida tra Bisceglie e Ravenna.



SICULA LEONZIO-MONZA 0-1



MARCATORE: 52' Perini.

SICULA LEONZIO: Polverino, Marino, Cerra, Assenzio, Lomasto, Scoppetta, Sibilli, Rabbeni (59' Gallon), Randis (37' Catinali), D'Amico (61' Lia), Savanarola. A disp. Cascione, Orefice, Lorefice, Calabrese, Porcaro, Milizia. All. Cozza.

MONZA: Battaiola, Costa, Guanziroli, Perini (62' Palesi), Riva, Caverzasi, Ramponi, Guidetti, Barzotti, D'Errico (86' Gasparri), Palazzo (75' Ferrario). A disp. Confortini, Adorni, Origlio, Calvarello, Stronati, Santonocito. All. Zaffaroni.

ARBITRO: Rossetti di Ancona.



: Ammoniti Lomasto, Scoppetta, Savanarola, Gallon (S), Barzotti (M).